Calciomercato Milan, Calabria cambia agente: futuro incerto

La procura di Davide Calabria passa alla società ‘You First Sports’, che gestisce molti contatti in Spagna: possibile addio per il difensore del Milan

Si alimentano le voci di un possibile addio di Davide Calabria al Milan. Il terzino, accostato soprattutto al Siviglia, ha cambiato il proprio agente. Non più Alessando Lucci, dunque, visto che la società ‘You First Sports’ ha infatti annunciato di aver assunto la procura del difensore rossonero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La società, che gestisce anche giocatori come Fabian Ruiz e Luis Alberto, ha contatti continui con la Spagna e, dato l’interesse passato del Siviglia, non è escluso che il club andaluso possa tornare alla carica. Il Milan non chiuderebbe le porte ad una cessione di Calabria, anzi. I rossoneri, nonostante l’arrivo del giovane Kalulu, sono a caccia di un terzino destro titolare e tre sono i nomi in pole position: Dumfries, Emerson Royal ed Aurier. Calabria servirebbe a finanziare in parte il colpo e nel contempo anche ad ottenere un’importante plusvalenza.

