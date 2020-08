Calciomercato Inter, Aubameyang si allontana: rinnovo vicino

Brutte notizie per l’Inter: dall’Inghilterra sicuri. Aubameyang vicino a firmare il rinnovo di contratto con l’Arsenal

Grande sogno di mercato per l’attacco dell’Inter, il futuro di Pierre Aubameyang potrebbe essere sempre a Londra. Il gabonese sarebbe infatti vicino a firmare un rinnovo contrattuale con l’Arsenal e restare dunque in Premier League con la maglia dei ‘Gunners’. Ne è sicuro il ‘Daily Telegraph’, che sottolinea come l’Arsenal si sia attivato con una proposta di rinnovo per l’attaccante, che sembra vicino ad accettare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Da casa Arsenal filtra grande ottimismo per il rinnovo di Aubameyang. Il club inglese ha proposto un rinnovo fino al 2023 al giocatore africano. Il contratto del classe 1989 scade nel 2021: i ‘Gunners’ avrebbero proposto dunque un rinnovo biennale e sembra filtrare grande ottimismo. Assoluto protagonista nella vittoria della FA Cup, Aubameyang riveste un ruolo chiave per Mikel Arteta, che sta spingendo molto per una sua permanenza.

