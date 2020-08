Con la necessità di vendere diversi giocatori, il Barcellona ha ricevuto un’offerta dalla Cina per Rafinha, rifinito in orbita Inter nei giorni scorsi

Non solo grandi calibri in uscita dal Barcellona. Alle prese con una crisi finanziaria molto importante, il club catalano è costretto a perfezionare diverse cessioni prima di poter operare in entrata e sta ricevendo diverse offerte anche per i calciatori che sono rientrati dal prestito. Tra questi c’è anche Rafinha che, dopo la stagione al Celta Vigo, è stato nuovamente accostato all’Inter dalla stampa spagnola. Il centrocampista, però, è molto affascinato dall’ipotesi Premier League, al punto che ha messo in stand by un’altra offerta molto allettante per il Barça.

Calciomercato Inter, Rafinha piace in Cina

Secondo ‘Sport’, infatti, un club cinese, molto probabilmente lo Shanghai Shenhua, avrebbe già contattato la dirigenza blaugrana per informare di essere disposto a pagare i 16 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il problema è però rappresentato dal calciatore che, come detto, spera in una chiamata dall’Inghilterra, dove attende un’offerta ufficiale dall’Everton o dal Wolverhampton, che hanno manifestato interesse nei suoi confronti.