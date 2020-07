Il centrocampista Rafinha difficilmente continuerà la sua avventura al Celta Vigo. Servono 16 milioni di euro per strapparlo al Barcellona

Rafinha torna in orbita Inter. In Spagna sono certi: c’è un club italiano dietro al centrocampista di proprietà del Barcellona e tutti gli indizi sembrano portare ai nerazzurri. Ne è convinto MundoDeportivo, secondo il quale i blaugrana non avrebbero alcuna intenzione di fare sconti al Celta Vigo, che vorrebbe trattenere il calciatore. Servono 16 milioni di euro, che sembrano essere troppi per il club spagnolo.

L’Inter è pronta dunque a puntare su Rafinha ma la trattativa deve comunque essere slegata da quella per Lautaro Martinez. I nerazzurri sul bomber argentino non hanno alcuna intenzione di arretrare di un centimetro.

