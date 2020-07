Genoa-Inter, la probabile formazione di Conte | Conferma per Eriksen!

In vista del match del Ferraris con il Genoa, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, dovrebbe continuare a puntare su Christian Eriksen. In difesa invece, c’è qualche dubbio in più

L’Inter prova a tenere ancora vivo il discorso scudetto in casa del Genoa di Davide Nicola, a caccia della salvezza. I nerazzurri, nella sfida contro il Grifone, dovrebbero schierarsi con il consueto 3-4-1-2. In porta Samir Handanovic, davanti a lui Ranocchia, Skriniar ed uno fra Diego Godin ed Alessandro Bastoni, con l’uruguaiano in leggero vantaggio secondo ‘Sky Sport’.

A centrocampo potrebbe ancora riposare Marcelo Brozovic, con Borja Valero e Gagliardini pronti a partire dal primo. Sulle fasce dovrebbero agire Moses e Biraghi. In trequarti chiavi in mano a Christian Eriksen che dovrà accendere l’istinto del gol di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Valero, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!