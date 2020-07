Parla Vincenzo Morabito. Il noto agente commenta così le voci che vorrebbero Luciano Spalletti sulla panchina della Fiorentina

Il futuro di Beppe Iachini è in bilico. Non sono arrivate ancora notizie ufficiali in merito ad una sua permanenza sulla panchina della Fiorentina. In questi giorni si sono fatti così parecchi nomi per la sua successioni. Tra i candidati più forti c’è certamente Daniele De Rossi ma attenzione anche alla pista Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’agente Vincenzo Morabito, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha così parlato in merito alle due idee per la Fiorentina: “Non credo a queste voci – ammette – lo adoro, è un toscano puro, ma sta combattendo la sua battaglia con l’Inter. Daniele De Rossi sarebbe una soluzione azzardata, perché non ha mai allenato, e alla Fiorentina serve un allenatore. Se non piace lo stile di Beppe Iachini, ci può essere un Marco Giampaolo, un Eusebio Di Francesco, ma non vedo altre soluzioni in giro”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sfida al Napoli per il difensore | Concorrenza top

Calciomercato Inter, ‘caso’ Lautaro: rottura e addio | Le ultime dalla Spagna