Calciomercato Inter, sfida al Napoli per il difensore | Concorrenza top

Dall’Inghilterra parlano di un interesse dell’Inter per Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano del Lille sul quale c’è da tempo il Napoli

Il Napoli potrebbe cedere Koulibaly sostituendo poi il senegalese con Magalhaes, brasiliano in forza al Lille dal quale è già in arrivo Osimhen. Ma per il classe ’97 c’è da sconfiggere una folta concorrenza, che a quanto pare comprende l’Inter. Stando al ‘Daily Record’ si sono inseriti anche i nerazzurri nella corsa a Magalhaes, seppur sia l’ingresso in scena del Manchester United a spaventare di più gli azzurri. I ‘Red Devils’ hanno chiesto al club francese di essere informato sulle offerte che arriveranno per il calciatore, valutato sui 25-30 milioni di euro.

