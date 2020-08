Calciomercato, ESCLUSIVO agente Supryaga: “Trattative con due club di Serie A”

Pirozhenko, procuratore del giovane attaccante della Dinamo Kiev, ribattezzato il ‘nuovo Shevchenko’, è intervenuto a Calciomercato.it

Chiuso il campionato di Serie A, le squadre che non sono impegnate nelle coppe europee guardano al mercato alla ricerca di rinforzi, soprattutto in attacco. Tra i nuovi bomber che potrebbero sbarcare in Italia questa estate c’è anche Vladyslav Supryaga, centravanti ucraino classe 2000 che in patria considerano il nuovo Shevchenko. Tornato alla Dinamo Kiev dopo il prestito al Dnipro, il suo nome è stato accostato oggi al Bologna. Per saperne di più, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: “La Serie A è un sogno per tanti ragazzi, non solo quelli ucraini che ricordano la fantastica carriera di Shevchenko al Milan – ha detto Ivan Pirozhenko ai nostri microfoni – Ci sono molte voci su Vladislav: tanti club, non solo italiani, lo hanno osservato e hanno sguinzagliato i loro scout. Stiamo trattando con due squadre, ma tra queste non c’è il Bologna. Prezzo? Non è basso: ci vogliono almeno 13-15 milioni di euro ed è logico se pensiamo a quanti gol ha fatto. Se fosse stato portoghese, spagnolo o brasiliano sarebbe costato 30 milioni… Stiamo lavorando affinché migliori ancora e segni sempre di più. Non so chi lo stia offrendo alle nostre spalle, ma il 90% dei rumors sono falsi. Abbiamo parlato col ragazzo e deciso di stare un altro anno in Ucraina con l’arrivo di Lucescu alla Dinamo Kiev. La sua esperienza ed autorità può aiutarlo a crescere prima di fare il salto di qualità in Europa. Questa è la nostra strategia, ma poi nella vita non si può mai sapere quello che accadrà”.

