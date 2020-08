Calciomercato Napoli, scambio col Torino tra Meret e Sirigu

Il Napoli potrebbe cambiare il roster dei portieri: ceduto Karnezis al Lille, nell’operazione Osimhen, anche Meret non è sicuro della permanenza

Alex Meret si è giocato il posto da titolare per tutta la stagione con David Ospina. Il colombiano pare essere il preferito di Gennaro Gattuso che potrebbe anche dare il via libera alla partenza del numero uno del Napoli. E, secondo ‘Sky’, il club campano e il Torino potrebbero imbastire uno scambio tra portieri: Salvatore Sirigu in azzurro e Meret in granata. Il primo è un pipelet di sicuro affidamento e andrebbe a competere per la maglia da titolare, mentre il secondo potrebbe rilanciarsi dopo quest’annata vissuta tra alti e bassi. Discussioni in corso.

