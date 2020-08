Napoli, infortunio Insigne | Annuncio e retroscena dell’agente

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, parla dell’infortunio e del Napoli

Napoli in attesa di novità da Lorenzo Insigne. Uscito malconcio dalla gara di campionato contro la Lazio, il capitano è ancora a rischio per la super sfida di sabato sera contro il Barcellona. Così, il suo agente Vincenzo Pisacane ha fatto il punto della situazione: “Lorenzo ha grande voglia di giocare ed è ottimista. Il primo dottore di ogni calciatore è sé stesso, se ritiene che all’80% giocherà, allora sarà così. L’ho sentito stamattina e mi ha detto che farà di tutto per essere in campo – le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo’ – C’è stato un forte pianto di Lorenzo perché si ipotizzava un forfait della partita contro il Barcellona, ma è troppo tempo che cerchiamo di dire le stesse cose”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, buone notizie da Insigne: il capitano non avverte più dolore

Napoli, parla l’agente di Insigne: i dettagli

Pisacane ha proseguito il suo commento: “Non si è mai profeti in patria, è estremamente difficile. Ciò che più mi infastidisce è che la gente ignorante parla. Quei poveri stupidi che pensano ancora che Lorenzo non sia legato alla squadra e alla città, lasciamoli nella loro convinzione. Più di quello che ha fatto, dimostrato e sta continuando a dimostrare, sia inutile qualsiasi altra cosa. Ancelotti? Penso che precedentemente sia stato messo in un ruolo non suo, il suo modo di giocare non rispecchiava le esigenze dell’allenatore. Può capitare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Giuntoli su rinnovo Insigne e su Osimhen