Napoli, buone notizie da Insigne: il capitano non avverte più dolore

Aumentano le speranze di vedere Lorenzo Insigne in campo dal primo minuto al Camp Nou contro il Barcellona: l’azzurro non avverte più dolore

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito in lacrime durante l’ultima giornata di campionato contro la Lazio. Il capitano è ancora a rischio per la storica sfida di Barcellona, ma oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ riporta aggiornamenti importanti sulle sue condizioni: il capitano azzurro non sente più dolore.

Una notizia che non può far altro che aumentare l’ottimismo sulla sua presenza dal primo minuto al Camp Nou, anche se da Castel Volturno continuano ad arrivare segnali di cautela. Domani l’esterno offensivo svolgerà un test definitivo, andando a sollecitare l’adduttore infiammato calciando con l’interno piede, nella sua giocata più classica.

Dovesse riuscirci senza avvertire fastidi, a quel punto una delle undici maglie da titolare contro i catalani sarebbe la sua (mentre, in caso contrario, Gattuso potrebbe adattare Elmas). Ieri, intanto, i partenopei hanno ricevuto la visita di Francesco Totti e Vincent Candela, che hanno incoraggiato i partenopei. “Speriamo io e tutta l’Italia che Gattuso realizzi la grande impresa”, ha detto l’ex capitano giallorosso.

