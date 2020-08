Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, tra infortunio e Barcellona e rinnovo

“Lui vorrebbe giocarle tutte le partite, ha ancora più motivazione un match contro il Barcellona. Dà una carica diversa dalle altre, e ha sempre fatto bene nelle partite da dentro o fuori: ha sempre avuto questo tipo di capacità, è un duro e farà di tutto per esserci. Siamo abbastanza fiduciosi nel fatto che possa riuscire a rientrare in tempo per il Barcellona”. Intervenuto ai microfoni di “Calcio Napoli 24 Live” su ‘CalcioNapoli24 TV’, l’agente di Insigne Vincenzo Pisacane si dice fiducioso sul recupero del capitano azzurro per la decisiva sfida di sabato contro il Barcellona.

Napoli, infortunio Insigne: comunicato UFFICIALE

E sul rinnovo: “Le parole di Giuntoli? Non ci sono appuntamenti nel breve, ma non è una cosa da chiudere nell’immediato: ha altri due anni di contratto, Lorenzo è tranquillo poi più avanti si vedrà”