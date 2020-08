Napoli, ansia Insigne: le ultime sull’infortunio

Preoccupazione per Lorenzo Insigne dopo l’infortunio subito ieri contro la Lazio: le ultime sulla presenza contro il Barcellona

Preoccupazione e paura. Le lacrime di Lorenzo Insigne dopo l’infortunio contro la Lazio non sono segnali incoraggianti. C’è il Barcellona nel mirino, la partita più attesa nel finale di stagione del Napoli e il capitano potrebbe non esserci. Fa male la gamba e si fa strada il timore più grande: stiramento. Lo riferisce ‘gazzetta.it’, secondo cui se il verdetto è atteso per lunedì quando il 24 azzurro si sottoporrà ad una risonanza magnetica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: incontro per Godfrey! C’è anche il Napoli

Sarà l’accertamento a decretare l’entità dell’infortunio di Insigne ma si teme uno stop di almeno 40 giorni che significherebbe stagione finita per il calciatore. Il Napoli si prepara al peggio con Gattuso che studia le soluzioni alternative: Lozano o Politano a sinistra oppure un’ipotesi a sorpresa come potrebbe essere l’inserimento in avanti di Elmas come già accaduto con Ancelotti.