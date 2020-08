Calciomercato Napoli, Giuntoli su rinnovo Insigne e su Osimhen

Calciomercato Napoli, lunga intervista al ds Giuntoli in cui si spiega la trattativa per Osimhen e la situazione per il rinnovo di Insigne ma non solo

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato di vari temi legati agli azzurri in una lunga intervista a ‘Sport Mediaset’. A partire dalla gara con il Barcellona fino al mercato: “Sognare non è vietato, con un pizzico di fortuna cercheremo di passare il turno – ha spiegato – Osimhen ha caratteristiche diverse dai giocatori che abbiamo, lo abbiamo preso per le sue doti nell’attaccare la linea avversaria. Speriamo di procedere a breve con i rinnovi di Zielinski, Elmas, Mario Rui, Maksimovic e Di Lorenzo. Per Insigne non c’è fretta, è il nostro capitano e avremo tempo di parlare con lui”.

