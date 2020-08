Calciomercato Napoli, obiettivo Arias: le ultime da Madrid

Santiago Arias continua ad essere un obiettivo del Napoli di Aurelio de Laurentiis. Il terzino dell’Atletico Madrid non ha vissuto un’ottima stagione

Santiago Arias continua ad essere in orbita Napoli. Il terzino colombiano è stato più volte accostato al club azzurro. A rilanciare l’interesse dei campani per il classe 1992 in forza all’Atletico Madrid è ‘Mundo Deportivo’.

Arias non ha vissuto una stagione facile, con Simeone che si è spesso affidato a Trippier. Le cose, però, nel post lockdown sembrano essere cambiate tanto che per la fase finale della Champions League è lui il favorito sull’ex Tottenham. Il Napoli vuole provare a convincere Arias a trasferirsi in Italia ma non sarà per nulla facile.

