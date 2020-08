Il giornalista Filippo Biafora non esclude un ritorno alla Roma di Petrachi nel caso in cui Friedkin dovesse diventare il nuovo proprietario

Una trattativa sempre più vicina alla chiusura che potrebbe portare ad un possibile ritorno in casa giallorossa. Ne è sicuro il giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora, che a ‘Teleradiostereo’ ha sottolineato come l’arrivo di Friedkin potrebbe comportare il ritorno in società di Gianluca Petrachi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

“Se il 31 agosto ci dovesse essere la chiusura, Friedkin potrà incidere sulla programmazione della prossima stagione della Roma. Ha chiaro il futuro organigramma societario. Al momento è solo una voce, ma il ritorno di Petrachi nella dirigenza giallorossa non è da escludere” ha dichiarato Biafora.

