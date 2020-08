Possibile ritorno di fiamma per l’Inter che potrebbe replicare una sorta di affare Biraghi riportando a Milano il giovane attaccante Federico Bonazzoli

Federico Bonazzoli è stato protagonista di un ottimo finale di stagione dal punto di vista personale che gli ha consentito di chiudere l’annata con 6 reti in 19 apparizioni di Serie A in maglia Sampdoria. Numeri in crescita che sembrano aver attirato l’attenzione dell’Inter che potrebbe decidere di riportarlo a Milano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando a quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’attaccante classe 1997, legato ai blucerchiati con un contratto fino al 2021, è finito nel mirino di diverse società, tra cui proprio i nerazzurri. L’Inter infatti vorrebbe effettuare un’operazione simile a quella dello scorso anno che ha riportato Cristiano Biraghi a San Siro. In quanto cresciuto nel vivaio risulterebbe utilissimo per completare la lista della prossima stagione. Intanto secondo la rosea ci sarebbe già stato un incontro tra i vertici doriani e l’agente Tullio Tinti.

