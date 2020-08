Calciomercato Inter, scambio alle stesse condizioni: Conte scettico

Pradè contatta Marotta: Fiorentina e Inter al lavoro per prolungare i prestiti di Dalbert e Biraghi per un altro anno

Chiuso il campionato di Serie A, è tempo di risolvere le questioni legate ai calciatori in prestito. A tal proposito la Fiorentina appare soddisfatta delle prestazioni dell’esterno sinistro Dalbert che, con la conferma di Iachini in panchina, potrebbe vivere un’altra stagione da protagonista in maglia viola. Per questo, secondo ‘La Nazione’, il direttore sportivo gigliato Pradè avrebbe contattato Marotta, amministratore delegato dell’Inter, per proporgli il rinnovo dello scambio di prestiti con Biraghi (che farebbe comodo ai nerazzurri per la lista Uefa) per un altro anno. Resta da convincere Antonio Conte: a sinistra, dopo il riscatto di Young dal Manchester United, il tecnico salentino vorrebbe un profilo di maggior spessore internazionale.

