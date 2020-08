Calciomercato, Allegri all’Inter: arriva l’annuncio di Galeone

L’ex allenatore del Pescara e grande amico di Allegri ha fatto il punto sul futuro dell’ex Juventus

Questa sera l’Inter si gioca il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League nella sfida secca in campo neutro in terra tedesca contro gli spagnoli del Getafe. Una gara dalla quale potrebbe dipendere anche il futuro del tecnico Antonio Conte. Il gruppo Suning non ha gradito lo sfogo del tecnico nerazzurro che ha fatto seguito alla vittoria contro l’Atalanta e gli avrebbe chiesto di chiudere la stagione con la conquista di un trofeo. Frizioni che hanno scatenato i rumors su un addio in caso di eliminazione, con un nome in pole per raccogliere la sua eredità in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio alle stesse condizioni: Conte scettico

Si tratta ovviamente di Massimiliano Allegri, che già sostituì Conte alla Juventus. Sul tema è intervenuto anche Giovanni Galeone, grande amico dell’allenatore livornese, che in una intervista a ‘La Stampa’ ha dichiarato: “Sento spesso Max, si confida con me. Non faccio l’elenco delle squadre che ha già rifiutato per correttezza e perché sono tante… Allegri all’Inter? Ne sento parlare da un po’. Certo è che, se riuscisse a vincere anche con i nerazzurri, sarebbe il primo tecnico a completare il trittico con Juventus e Milan. Diciamo pure che io una sparata come quella di Conte contro la società non l’ho mai sentita nella vita. Dopo 200 milioni di roba, o giù di lì”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incontro con l’agente: ritorno in attacco!