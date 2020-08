Clamoroso in casa Arsenal, dove il club ha annunciato 55 licenziamenti a causa della crisi economica dovuta al Covid-19

Momento difficile per le squadre di calcio. La pandemia da Coronavirus sta costringendo tutti i club a far fronte a problemi economici fino a pochi mesi fa non previsti. Così, tramite il suo sito ufficiale, l’Arsenal ha comunicato una scelta drastica: “Durante la pandemia di COVID-19 abbiamo lavorato duramente per garantire che l’Arsenal Football Club emergesse in una posizione solida e forte per il futuro – si legge sul sito del club – In linea con altre società calcistiche e molte altre aziende che operano nel settore dello sport, del tempo libero e dell’intrattenimento, siamo stati influenzati direttamente dal COVID-19. Le nostre principali fonti di reddito si sono tutte notevolmente ridotte. I ricavi delle emittenti televisive, delle partite e delle attività commerciali sono stati tutti gravemente colpiti e questi impatti continueranno almeno nella prossima stagione 2020/21”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Arsenal, 55 licenziamenti: comunicato ufficiale

Il club ha proseguito il suo comunicato con ulteriori dettagli: “La pandemia rappresenta uno dei periodi più difficili della nostra storia di 134 anni e abbiamo risposto prontamente implementando misure ad ampio raggio per ridurre i nostri costi. I nostri giocatori, lo staff di calcio senior e la squadra esecutiva hanno offerto tagli volontari agli stipendi, abbiamo praticamente bloccato tutte le nostre spese in conto capitale e le nostre spese operative discrezionali sono state rigorosamente controllate”.

I LICENZIAMENTI – “Ora è chiaro che dovremo affrontare riduzioni più significative e più durature delle nostre entrate di quanto tutti sperassimo. Anche le proiezioni economiche globali sono molto negative. Il nostro obiettivo è stato quello di proteggere il lavoro e basare i salari della nostra gente il più a lungo possibile. Purtroppo, ora siamo arrivati ​​al punto in cui proponiamo 55 licenziamenti. Stiamo entrando nel periodo di consultazione di 30 giorni richiesto per queste proposte. Sappiamo che questo è sconvolgente e difficile per il nostro personale dedicato e la nostra attenzione è rivolta a gestirlo nel modo più sensibile possibile”.

