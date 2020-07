Matteo Guendouzi osservato in passato anche da Inter e Juventus, potrebbe finire al centro di una maxi operazione col Barcellona

Matteo Guendouzi è finito ai margini della rosa a causa di un suo comportamento antisportivo nel match contro il Brighton. Una punizione severa quella di Arteta che avrà senz’altro anche dei risvolti sul mercato viste le tante estimatrici. In Italia è stato in passato accostato anche ad Inter e Juventus, eppure il suo futuro potrebbe essere in Spagna. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto sottolineato da ‘FootMercato’ il Barcellona e l’Arsenal stanno discutendo in modo concreto in merito ad uno scambio tra lo stesso Guendouzi e Philippe Coutinho. Il direttore sportivo del club inglese, Edu Gaspar, non ha mai nascosto il suo interesse per il fantasista brasiliano ex Liverpool in cerca di nuovo rilancio. Lo stesso Coutinho dal canto suo vuole tornare in Premier League, dopo l’ottima esperienza ai ‘Reds’. Al contrario il Barça vuole cogliere l’opportunità Guendouzi per avere un’alternativa giovane e di prospettiva a centrocampo.

