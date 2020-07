Calciomercato Inter e Juventus, svolta Guendouzi | Scoppia il caso

In casa Arsenal è scoppiato il caso Guendouzi. Il giovanissimo centrocampista francese, osservato anche da Inter e Juventus, non si allena da tempo con la prima squadra

Grossi dubbi sul futuro di Matteo Guendouzi. Il giovane centrocampista francese è finito nel mirino, tra le altre di Juventus ed Inter e potrebbe davvero lasciare Londra al termine dell’attuale stagione. Secondo la ricostruzione di ‘The Athletic’ sarebbe infatti scoppiato un vero e proprio caso all’Arsenal legato al mediano transalpino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Guendouzi infatti non si allena con la prima squadra dei ‘Gunners‘ da ben due settimane, ovvero dalla sconfitta per 2-1 a Brighton. In quell’occasione, il giovane francese aveva insultato in modo pesante gli avversari facendo riferimento persino ai loro stipendi più bassi. Un atteggiamento che chiaramente non è piaciuto al tecnico Arteta che lo ha di fatto accantonato nelle giornate seguenti. Guendouzi ha inoltre già avuto problemi analoghi ai tempi del Lorient, quando è stato escluso dalla prima squadra addirittura per tre mesi. Situazione bollente quindi intorno al giovane mediano, osservato speciale di Inter e Juventus che rimangono alla finestra.

