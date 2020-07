Calciomercato Napoli, Coutinho in città: i tifosi sognano

Napoli, Coutinho in città con Allan: si infiammano le voci di mercato di una possibile trattativa con il Barcellona, che potrebbe chiedere Fabian Ruiz.

Da poco vinta la Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, anche se non da protagonista, Coutinho ha lasciato la Germania per recarsi in Italia. Il brasiliano, che non sarà riscattato dal club bavarese e che attualmente è infortunato, è stato visto nelle scorse ore a Napoli in compagnia dell’amico e compagno di nazionale Allan. Il centrocampista partenopeo ha portato l’amico a visitare la città e il centro e per l’occasione diversi tifosi hanno scattato fotografie insieme all’ex giocatore di Inter e Liverpool.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, bomba dalla Francia: l’Inter piomba su Osimhen!

Calciomercato Napoli, ipotesi scambio per Coutinho

Le voci di Coutinho in città hanno inevitabilmente infiammato gli animi dei tifosi azzurri, che sognano di vedere il brasiliano nuovamente in Italia e con la maglia del Napoli. E la presenza del giocatore ha infiammato anche i rumors di mercato. Come detto il Bayern Monaco non riscatterà il giocatore, che non rientra neppure nei piani del Barcellona.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Per questo il ‘Mundo Deportivo’, sottolinea come la possibilità che i club intavolino una trattativa non è da escludere. Specialmente perché nella rosa di Gattuso milita Fabian Ruiz, da sempre seguito con grande attenzione da parte della società catalana. E non è detto che, anche nell’occasione del match di Champions League, il Barcellona non possa iniziare a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sassuolo, Carnevali blinda Boga: “Ufficialmente incedibile!”