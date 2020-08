VIDEO CM.IT | Calciomercato, Guelpa: “Conte-Inter, matrimonio alla fine”

Il giornalista Luigi Guelpa è intervenuto in diretta a Calciomercato.it per commentare le ultime vicende riguardanti Antonio Conte e l’Inter

Sono ore caldissime in casa Inter dopo le forti dichiarazioni rilasciate sabato da Antonio Conte nei confronti della società. Intervenuto in diretta a Calciomercato.it, il giornalista de ‘Il Giornale’ Luigi Guelpa ha commentato le parole dell’allenatore e il rapporto con la dirigenza nerazzurra, senza escludere un possibile divorzio al termine della stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

