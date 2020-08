Continua l’allarme Coronavirus anche in Francia. Quattro nuovi casi di Covid-19 registrati allo Strasburgo

La Ligue 1 non è mai ripresa dopo il lockdown mentre i club impegnati nelle prossime coppe europee si accingono a tornare ufficialmente in campo. La situazione Coronavirus in Francia è però tutt’altro che tranquilla come dimostrano i nuovi casi registrati allo Strasburgo ed ufficializzati con una nota dallo stesso club transalpino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il Racing ha comunicato la presenza di quattro nuovi casi di Covid in organico. Un piccolo focolaio che per il quale la gara amichevole contro il Reims dell’8 agosto è stata annullata, così com’è era successo con quella contro il Dijon che si sarebbe dovuta giocare oggi.

