Ancora un caso in Spagna: il Real Saragozza comunica la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra

La Spagna continua a vivere giorni piuttosto difficile in merito all’emergenza Coronavirus. In rapida successione infatti il mondo del calcio iberico ha fatto registrare i casi di Almeria, Siviglia ed ultimo in ordine cronologico anche il Real Saragozza. Il club spagnolo ha infatti comunicato che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, non c’è pace in Spagna | Nuovo caso anche al Siviglia

La città nello specifico è stata travolta da una pesante ondata di contagi motivo per cui il club aveva effettuato nuovi test sulla squadra: “La mattina di questo mercoledì, dopo aver sviluppato le sessioni di lunedì e martedì normalmente, una delle persone che avevano superato i test lunedì, ha riscontrato vari sintomi compatibili con la malattia. Immediatamente, ha contattato il capo dei servizi medici del Real Saragozza, il quale ha stabilito che un nuovo controllo verrà effettuato in un centro sanitario nella capitale aragonese”. Il calciatore ancora anonimo è in stato di isolamento domiciliare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, UFFICIALE: altro caso positivo in Spagna | I dettagli

Coronavirus, caos in Spagna: la Liga esclude il Fuenlabrada, giocatori furiosi