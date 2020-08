Coronavirus, il bollettino del 4 agosto: in rialzo i contagi

Le notizie che arrivano dal bollettino del 4 agosto sul coronavirus: nuovo rialzo dei contagi mentre si contano 5 decessi nelle ultime 24 ore

Nuovo rialzo dei contagi secondo i dati diramati dal ministero della Salute con il bollettino relativo al 4 agosto sul coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 190 nuovi contagi (ieri 159) con gli attuali positivi che toccano quotano 12.482 (-8 rispetto a ieri). I guariti salgono a 200.766 mentre i decessi dell’ultimo giorno sono 5 per un totale di 25.171.

Attenzione anche al numero di ricoverati: in terapia intensiva ce ne sono 41, mentre sale il numero dei ricoverati con sintomi (761), 27 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 11.680 persone con un calo di 19 unità rispetto a 24 ore fa. I tamponi sono in aumento: 43.788 contro i circa 20mila di ieri.