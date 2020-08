Inter, Cordoba su Conte: “Ora vediamo cosa dicono i dirigenti”

Ivan Ramiro Cordoba ha rilasciato alcune parole sull’Inter e Antonio Conte

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore e team manager dell’Inter, ha rilasciato alcune parole sul momento dei nerazzurri e le prospettive future: “Le critiche di Conte alla dirigenza non le posso commentare perché è una cosa tra il tecnico e il club. Dopo quello che l’allenatore ha detto alla società, ora dovrà sentire cosa i suoi dirigenti hanno da dire a lui. Resta comunque una vicenda che devono risolvere tra loro – le sue parole al ‘Corriere dello Sport’ – Lui è sempre stato uno dal carattere forte e questi sfoghi ci stanno, ma poi le cose vanno sistemate parlando con la società”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, confronto ad Appiano | Conte detta le condizioni

Inter, messaggio di Cordoba al club

Cordoba ha proseguito la sua analisi: “Conte? Per me deve rimanere perché ha già costruito qualcosa di importante e ha messo basi solide per puntare a quello che tutti vogliamo ovvero vincere. L’Inter deve tornare ad alzare trofei e secondo me lui il lavoro più difficile l’ha già completato. Adesso è quasi pronto per salire l’ultimo scalino e… festeggiare. Non credo che abbia voglia di andare via: io ritengo che il suo desiderio più grande sia quello di avere dei ritocchi nella rosa per avere una squadra che gli dia la possibilità di centrare traguardi importanti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ossessione Juventus | Conte pensa al clamoroso ritorno