Stagione deludente di Bernardeschi, male anche contro la Roma. L’ex Fiorentina sul mercato: Napoli difficile, può finire al Chelsea per Jorginho

Altra prestazione deludente ieri sera contro la Roma per Federico Bernardeschi. Il numero 33 della Juventus non ha inciso nell’ultima di campionato contro i giallorossi e nel primo tempo è stato messo in difficoltà dal baby Calafiori, all’esordio in Serie A. Stagione decisamente sotto le attese per l’ex Fiorentina, nonostante la fiducia concessagli da Sarri dopo il ritorno in campo dal lockdown.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus osserva il caso Smalling | Idea Bernardeschi

Juventus, Bernardeschi verso l’addio: gli scenari

Malgrado le assenze nel reparto offensivo, Bernardeschi rischia di perdere il posto da titolare venerdì nel decisivo match di Champions League con il Lione oltre ad un possibile taglio per la riconferma a Torino. Il classe ’94 è da tempo nella lista dei cedibili e può essere utilizzato come preziosa pedina di scambio dalla Juve per arrivare ad altri obiettivi in entrata. Tra questi c’è soprattutto Milik, anche se ci sono degli ostacoli per un eventuale trasferimento al Napoli del giocatore. Più facile la pista Premier, meta preferita di Bernardeschi se dovesse lasciare i campioni d’Italia. Paratici e la dirigenza della Continassa potrebbero pensare anche di inserire Bernardeschi nell’affare con il Chelsea per Jorginho, pallino di Sarri e obiettivo primario del tecnico per il centrocampo se dovesse restare sulla panchina bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al bomber | 50 milioni più Bernardeschi