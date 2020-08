Calciomercato Roma, svolta Smalling: niente accordo | Via subito

Niente accordo tra Roma e Manchester United per Smalling: il difensore torna in Inghilterra e non giocherà in Europa League con i giallorossi

Brutte notizie in casa Roma per quanto riguarda il futuro di Chris Smalling. Il difensore inglese, protagonista di una stagione decisamente positiva con la maglia giallorossa, non concluderà la stagione nella capitale e tornerà subito a Manchester. Il club capitolino e il Manchester United non hanno infatti trovato un accordo per la permanenza del giocatore in Italia.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando infatti a quanto riferito da ‘Sky Sport’, il centrale classe 1989 lascerà subito Roma e non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per le sfide di Europa League, neppure per la prima gara, quella contro il Siviglia. L’affare sembrava infatti complicarsi, con il Manchester United che non era intenzionato a fare sconti. Il difensore sarebbe rimasto volentieri nella capitale: la richiesta inglese era di 20 milioni di euro e attenzione ora ad un possibile inserimento dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il ‘bomber’ Smalling conteso: le ultime su Inter e Juve