Calciomercato Napoli, Callejon capitano: segnale per il futuro

Nella partita conclusiva della Serie A, il Napoli ha affidato la fascia di capitano a Callejon: potrebbe essere un segnale per il futuro dello spagnolo

L’amore di José Maria Callejon per Napoli e per il Napoli non lo si scopre certo oggi, il pianto liberatorio dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus ne sono una chiara immagine. Il futuro prossimo dell’attaccante spagnolo è ancora in certo, con il contratto che lo lega al club partenopeo che andrà in scadenza a fine stagione. La fascia di capitano affidata da Gattuso a Callejon in questo ultimo match di Serie A potrebbe essere un segnale.

Calciomercato Napoli, Callejon capitano: rinnovo in vista?

Potrebbe non essere ancora detta l’ultima parola riguardo il futuro di Callejon. La scelta di Gattuso di affidare la fascia di capitano allo spagnolo, nell’ultimo atto di questa Serie A, potrebbe essere un segnale. Da una parte potrebbe sottintendere un commiato a Callejon, fra i più fedeli e appassionati in questi ultimi anni, dall’altra potrebbe essere un’avvisaglia del cambio di direzione del Napoli. Non sarebbe la prima volta in stagione: anche Mertens sembrava destinato all’addio ed invece è arrivato il rinnovo di contratto. Anche per Callejon potrebbe essere riservato un trattamento simile, con l’offerta del prolungamento del proprio legame con il club partenopeo. La storia fra il Napoli e l’ex Real Madrid potrebbe non essere finita con la sfida contro la Lazio.

RM

