Calciomercato Milan, nuovi rumours sull’acquisto della società rossonera da parte di Arnault e del gruppo Louis Vuitton: svolta in arrivo

Tornano a farsi sentire, in ottica Milan, i rumours relativi a un possibile acquisto del club da parte di Bernard Arnault, a capo del gruppo Louis Vuitton. Nonostante le smentite di rito arrivate negli ultimi tempi, secondo ‘Sport Mediaset’ potrebbe esserci finalmente una svolta verso il cambio di rotta epocale per il Diavolo. L’intenzione delle parti sarebbe quella di chiudere un accordo in tempi abbastanza stretti, ma non solo. Arnault avrebbe di fatto già definito il futuro organigramma con la composizione del nuovo Cda. Decisive sarebbero state le garanzie ricevute sul progetto del nuovo stadio, inclusa la ‘cittadella del lusso’ come area commerciale circostante. La conferma di Pioli, con l’abbandono del progetto triennale di Rangnick, unita a quella di Maldini, potrebbe essere letta, stando alla testata milanese, come un indizio favorevole in tal senso. Risulterebbe più facile, per il nuovo proprietario, scegliere in autonomia una linea sportiva da seguire.

