Cagliari, Zenga già avvisato | Pronto il biennale col nuovo allenatore!

Zenga già avvisato in casa Cagliari, pronto il biennale col nuovo allenatore Di Francesco

Questa sera Walter Zenga guiderà per l’ultima volta il suo Cagliari. L’obiettivo imminente è dunque sorprendere l’ottimo Milan prima di dire addio. La società avrebbe infatti deciso di affidare la panchina a Eusebio Di Francesco. Per lui, riporta ‘Sky Sport’, sarebbe già pronto un biennale e la firma può arrivare nei prossimi giorni. Della decisione sarebbe stato informato anche lo stesso Zenga, che nei giorni scorsi aveva comunque ricevuto gli apprezzamenti del presidente Giulini per il lavoro svolto finora: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Cagliari, offerta irrinunciabile per l’addio di Joao Pedro

Calciomercato Cagliari, Giulini: “Contenti di Zenga. Prenderemo una decisione”