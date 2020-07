Parla il numero uno del Cagliari, Tommaso Giulini, chiamato a scegliere il tecnico per la nuova stagione. Possibile la conferma di Walter Zenga

Futuro tutto da scrivere per Walter Zenga. Il tecnico non è certo di rimanere a Cagliari. Il numero uno dei sardi, Tommaso Giulini, si sta prendendo del tempo per decidere. Il presidente del Cagliari, al termine dell’assemblea odierna della Lega Serie A all’hotel Hilton di Milano, si è così espresso in merito al discorso panchina: “Siamo molto contenti del lavoro fatto da Zenga, non era così scontato dopo questa lunghissima pausa – riporta ‘Sportmediaset’ – Abbiamo fatto subito i punti necessari per salvarci e oltretutto ci ha portato a battere la Juve che è sempre una soddisfazione. Siamo contenti del lavoro del mister e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione insieme a lui”.

ALTERNATIVA LIVERANI – “Non vi nego che nelle ultime settimane abbiamo valutato anche altre possibilità e nel giro di pochi giorni prenderemo una decisione”.

