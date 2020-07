Parla il presidente della Lega Calcio, Dal Pino. Ecco le sue dichiarazioni in merito al possibile slittamento della Serie A

Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e Roma saranno chiamate a giocare ad agosto le competizioni europee. Nemmeno il di chiudere la stagione 2019/2020 che avrà inizio quella nuova. Lo start del campionato è infatti fissato il 12 settembre.

In questi giorni si sta discutendo della possibilità di far slittare l’inizio del campionato di Serie A. Ecco cosa ne pensa il presidente della Lega calcio, Dal Pino: “Lunedì avremo una riunione sui calendari per stabilire esattamente la data – riporta ‘Sportmediaset’ – Al momento è il 12 settembre, ma stiamo cercando di riuscire a guadagnare un po’ più di tempo per far riposare maggiormente le squadre. L’ipotesi che slitti esiste, poi vedremo di quanto”.

TIFOSI ALLO STADIO – “Abbiamo presentato uno studio serio per indicare una via per la riapertura degli stadi ma al momento non siamo ancora riusciti ad avere pubblico – prosegue Dal Pino – La sicurezza viene prima di tutto, ma trovo difficoltà nel vedere discoteche aperte e pensare che sabato sera a Torino, per la premiazione della squadra che ha vinto lo scudetto, non ci sarà nemmeno un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte. Nessuno ha chiesto stadi pieni, ma distanze mantenute e ingressi diluiti”. Ci siamo sempre attenuti e sempre ci atterremo alle disposizioni del governo, ma mai ci fermeremo nel tentare di costruire un cammino per un ritorno alla normalità”.