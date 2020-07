Calciomercato Cagliari, offerta irrinunciabile per l’addio di Joao Pedro

Il Monaco pensa all’attaccante brasiliano per sostituire Ben Yedder. La risposta del club sardo

Protagonista di una grande stagione in Serie A con 18 gol segnati, Joao Pedro potrebbe lasciare il Cagliari in questa sessione estiva di calciomercato. Diversi club importanti, soprattutto all’estero, si stanno interessando all’attaccante brasiliano. In particolare, secondo quanto si legge sul sito ‘todofichajes.com’, il Monaco avrebbe messo gli occhi su di lui per farne l’erede di Ben Yedder, il quale potrebbe fare il salto di qualità e andare al Barcellona o al Bayern Monaco. Il club rossoblu non vorrebbe cedere Joao Pedro, ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.

