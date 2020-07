Calciomercato Inter, Nainggolan la carta per arrivare a Thomas

Thomas Partey resta un sogno per il centrocampo dell’Inter, l’Atletico Madrid su Nainggolan: il belga può essere la contropartita giusta

Nonostante rappresenti un punto fermo del centrocampo di Diego Simeone, il futuro di Thomas Partey potrebbe essere lontano da Madrid. Il centrocampista ghanese, che ha una clausola da 50 milioni di euro con l’Atletico Madrid, non ha ancora raggiunto l’intesa per un rinnovo e un conseguente innalzamento della clausola. Juventus ed Inter sono vigili sul giocatore africano, che però sarebbe anche un obiettivo dell’Arsenal. I ‘Gunners’ non sarebbero intenzionati a versare la cifra della clausola e l’affare sembra dunque essere complicato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa per il bomber | Arrivo imminente

Calciomercato Inter, Nainggolan per Simeone: il piano

Ecco dunque che l’Inter potrebbe decidere di approfittare di questo stallo e inserirsi per Thomas. Anche perché i nerazzurri potrebbero avere la carta giusta da giocare: Radja Nainggolan. Il belga, che rientrerà dal prestito al Cagliari, sarebbe infatti un profilo molto gradito da Diego Simeone. Il ‘Cholo’ cerca infatti un nuovo rinforzo a centrocampo e l’ex Roma è un giocatore che piace.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Lo riferisce ‘Fichajes.net’, che sottolinea come Antonio Conte sia disposto a lasciar partire un giocatore di 32 anni per fare cassa. Dall’altro lato l’Atletico cerca un centrocampista in più per le proprie rotazioni. Non è però escluso che l’Inter possa quindi lavorare chiedendo Thomas in cambio e inserendo Nainggolan, che potrebbe essere valutato tra i 10 e i 15 milioni, come parziale contropartita dell’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Tonali non basta | Super regalo anti-Juve per Conte