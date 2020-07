Il Manchester United fa sul serio per Raul Jimenez, nel mirino anche della Juventus per il reparto offensivo

Raul Jimenez si allontana dalla Juventus. Il Manchester United fa sul serio per il bomber del Wolverhampton, finito da tempi non sospetti nel mirino anche del club bianconero. Stando a ‘RTP Portugal’ i ‘Red Devils’ potrebbero presto chiudere l’ingaggio del 29enne attaccante messicano, autore di ben 26 gol in tutte le competizioni nella stagione in corso. L’affare sarebbe facilitato anche dal passaggio dal Braga al Wolverhampton di Paulinho, che i ‘Lupi’ porterebbero in Premier League proprio per rimpiazzare Jimenez.

Per accontentare le richieste del Wolverhampton ci vorranno almeno 60 milioni di euro, con lo United pronto ad anticipare la concorrenza della Juve per assicurarsi i servigi di Jimenez.

