Conferme della Spagna: Juventus e Arsenal sono pronte a sfidarsi per strappare Raul Jimenez ai Wolves. Serve la cessione di Gonzalo Higuain

La stagione di Raul Jimenez non è certo passata inosservata. I numeri, ancora migliorabili con l’Europa League, sono davvero importanti: il calciatore con la maglia dei Wolves è arrivato a quota 26 gol, riuscendo a fornire anche 10 assist.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Non è un caso che la Juventus lo abbia posto in cima alla lista per rafforzare l’attaccante. Serve ovviamente, prima di tutto, la cessione di Gonzalo Higuain e poi parecchi soldi. Gli inglesi sono disposti a cedere il proprio centravanti per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Dalla Spagna arrivano conferme del forte interessamento da parte del club bianconero: come riporta Fichajes.net, la squadra del presidente Agnelli vorrebbe regalarsi Jimenez ma deve fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal, che potrebbe dover fare i conti con l’addio di Aubameyang.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, van Basten critica de Ligt: “Non è migliorato, meglio il Real!”

Calciomercato Juventus, un bianconero chiama Barcellona e Real Madrid