Archiviata la pratica scudetto, per la Juventus è già tempo di mercato: tra gli addii, quello possibile di Adrien Rabiot che si offre a Barcellona e Real Madrid

Ha trovato molto più spazio nel campionato post lockdown, quello in cui la Juventus – tra alti e bassi – ha piazzato lo sprint vincente per lo scudetto. Adrien Rabiot ha vissuto comunque prestazioni altalenanti e un suo addio a fine stagione, considerato anche che rappresenterebbe una grande plusvalenza per la società, non è da escludere. A questo si aggiungono le voci che arrivano dalla Spagna, secondo cui il centrocampista francese si sarebbe pentito della scelta fatta la scorsa estate.

Accostato al Real Madrid, quasi fatta con il Barcellona, alla fine Rabiot scelse la Juventus, anche per la presenza di Cristiano Ronaldo. Una decisione che l’ex Psg – secondo ‘donbalon.com – non rifarebbe, tutt’altro: il 25enne si sarebbe, anzi, offerto proprio alle due grandi di Spagna per sondare il loro interesse nei suoi confronti. Accostamento andato a vuoto però perché, sia il Barcellona che il Real Madrid non considererebbero Rabiot un possibile obiettivo per la prossima stagione.