La Juventus insiste per regalare un importante obiettivo a Maurizio Sarri. Indiscrezioni dalla Spagna su una possibile offerta di ben 40 milioni più Rabiot

La Juventus non molla Jorginho. Continuano infatti a circolare importanti indiscrezioni di calciomercato riguardanti il centrocampista italo-brasiliano, che Maurizio Sarri punta a riavere con sé dopo le esperienze a Napoli e Londra proprio con il Chelsea. L’allenatore bianconero starebbe così insistendo per convincere la dirigenza a riportare il giocatore in Italia: secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la Juve vuole accelerare e sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro più il cartellino di Adrien Rabiot.

Un importante affondo che, se confermato, troverebbe con ogni probabilità il via libera del Chelsea alla cessione di Jorginho. Il 28enne ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Lampard ed è considerato cedibile dai ‘Blues’ di fronte ad un’offerta di circa 50 milioni. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

