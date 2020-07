Juventus, UFFICIALE: infortunio e campionato finito per Douglas Costa

Tegola per Sarri e la Juventus: Douglas Costa ha finito in anticipo il campionato per un infortunio che mette a rischio la sua presenza in Champions

Ancora un infortunio, il terzo di una stagione che non gli ha dato pace. Per Douglas Costa il campionato è finito ieri, nella gara contro l’Udinese. Il brasiliano, come si legge nel report quotidiano della Juventus, si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica e l’esito non è stato positivo. “Lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra” il responso degli accertamenti per l’esterno bianconero.

I tempi di recupero lo mettono fuori causa per le restanti tre partite di campionato e, salvo recuperi clamorosi, lo rendono in indisponibile anche per la sfida Champions del 7 agosto contro il Lione. Nel comunicato della società, infatti, si dice che Douglas Costa verrà rivalutato tra 15 giorni. In pratica proprio il giorno della gara contro la compagine transalpina. Considerando i precedenti e la necessità poi di rimettersi in forma, per il brasiliano la stagione potrebbe anche essersi chiusa direttamente ieri alla Dacia Arena. Annata decisamente da dimenticare con appena 29 presenze complessive e diversi stop per infortuno.