Juventus, van Basten critica de Ligt: “Non è migliorato, meglio il Real!”

Parla Marco van Basten. L’ex attaccante del Milan ha criticato la scelta del connazionale di de Ligt di trasferirsi alla Juventus la passata estate

Marco van Basten critica Matthijs de Ligt. L’ex attaccante del Milan – intervenuto ai microfoni di ‘Ziggo Sport’ – ha sostenuto che scelta del connazionale di trasferirsi in Italia per vestire il bianconero sia stata sbagliata: “Non penso abbia fatto meglio rispetto alla scorsa stagione all’Ajax – ha detto van Basten -. È stato sfortunato a non avere giocato con Chiellini. Bonucci fa le sue cose, non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs”.

MEGLIO ALTROVE – “Credo che De Ligt avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City – prosegue il Pallone d’Oro – Avrebbe inoltre giocato in un campionato più interessante perché la Serie A è di livello inferiore rispetto ai paesi che ho appena citato”.

De Ligt dopo un avvio di complicato è riuscito ad imporsi con la maglia della Juventus anche se sono diversi gli errori commessi durante la stagione. I numeri in difesa – tra i peggiori della storia recente della Juventus – parlano chiaramente.

