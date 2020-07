Juventus, da Mauro stilettata a Sarri: “Senza Champions è fallimento”

Massimo Mauro commenta la vittoria dello scudetto da parte della Juventus, non risparmiando una stilettata a Maurizio Sarri

Massimo Mauro commenta a ‘Radio 24’ lo scudetto vinto dalla Juventus di Maurizio Sarri, non risparmiando però qualche stilettata all’allenatore toscano. L’ex centrocampista bianconero dà 10 alla Juve “perché bisogna considerare tutti i 9 anni” ma rimarca che a vincere è stato il DNA juventino, aggiungendo: “Il bel gioco non lo abbiamo visto”. Poi si entra in tema Champions: “Se va fuori con il Lione sarebbe un fallimento. Non sarà una sfida facile, i francesi si difenderanno”.

Si torna in Italia per parlare di un campionato che non ha ancora un anti-Juve: “Tutti gli avversari dei bianconeri si sono sciolti come neve al sole. Il campionato deve domandarsi chi può essere l’avversario della Juve? Io sogno un’Atalanta in grado di combattere per lo scudetto”.

Chi non ce l’ha fatta quest’anno è stata l’Inter di Conte: “Il mio voto è 7 – dice Massimo Mauro -, spero che Conte riesca a portare dalla sua parte giocatori e club, aggregando meglio. Credevo potesse lottare per il titolo fino alla fine. Stressa i rapporti con tutti per capire chi vuol stare insieme a lui, poi vince ed è bravissimo”