Juventus, comunicato UFFICIALE | Ecco le condizioni di Dybala e Danilo

L’atteso report medico sulle condizioni di Paulo Dybala è arrivato. Come comunicato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale, l’attaccante “è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi”.

Per quanto riguarda l’infortunio del numero 10 bianconero, nei casi meno gravi si può avere una prognosi di circa 2-3 settimane, mentre nei casi più complessi anche un mese e mezzo abbondante. La sua presenza in Champions League contro il Lione è dunque in fortissimo dubbio, ma in caso di passaggio del turno Dybala rischia di dover saltare anche il resto della competizione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a partire dai prossimi giorni.

