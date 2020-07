Calciomercato, dalla Spagna: offerta dalla Serie A per De Tomas

Dalla Spagna rivelano come ci sia stata un’offerta da un club di Serie A per Raul De Tomas: l’attaccante dell’Espanyol è molto ambito sul mercato

La stagione dell’Espanyol ha avuto un epilogo drammatico ed inaspettato, come la retrocessione in Segunda Division. Uno dei giocatori su cui erano riposte grandi aspettative ad inizio stagione, che non sono poi state rispettate, è certamente Raul De Tomas. L’attaccante iberico classe ’94 ha giocato solamente 11 partite nella Liga, segnando comunque 4 reti. Come rivelato da ‘AS’, molte squadre sarebbero interessate a De Tomas ed in particolare un club italiano ha avanzato un’offerta ai catalani.

Calciomercato, dalla Spagna: offerta per De Tomas una ‘big’ della Serie A

Secondo quanto riportato da ‘AS’, una grande società di Serie A avrebbe fatto un serio tentativo per Raul De Tomas. Il quotidiano spagnolo rivela anche che questa squadra parteciperà alle competizioni europee nella prossima stagione e, quindi, si tratta di una società apicale del calcio italiano. La valutazione che l’Espanyol attribuisce all’attaccante è, comunque, vicina ai 23 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe nascondere l’interesse di un club italiano: il futuro di De Tomas potrebbe essere in Serie A.

