Champions, Juve-Lione e Barcellona-Napoli in chiaro su Canale 5

Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, saranno trasmesse in chiaro da Canale 5: orari e dettagli

Nel prossimo weekend terminerà il campionato di Serie A e dopo pochi giorni prenderà il via la fase finale della Champions League. Due le squadre italiane impegnate nel ritorno degli ottavi di finale, la Juventus contro il Lione e il Napoli a Barcellona. Due match importantissimi che potranno essere seguiti su Canale 5, in chiaro. Il canale Mediaset, infatti, trasmetterà la sfida dell’Allianz Stadium venerdì 7 agosto dalle ore 21, con Pierluigi Pardo e Aldo Serena in cabina di commento. Stessa squadra anche per Barcellona-Napoli, in programma sabato 8 agosto alle 21 al ‘Camp Nou’, a meno di cambi dell’ultima ora.

