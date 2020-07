Alcune indiscrezioni davano il Bayern Monaco interessato a Cavani, nei radar della Roma. Arriva la smentita del giornalista della ‘Bild’ Falk

A sorpresa spunta anche il Bayern Monaco nella corsa ad Edinson Cavani. Stando al portale ‘Le10sport.com’, il club bavarese starebbe guardando all’uruguaiano per rinforzare il reparto offensivo e consegnare a Flick un vice Lewandowski di lusso in attacco. Cavani è svincolato dopo la fine del rapporto con il PSG ed è stato accostato a più riprese alla Roma con un eventuale cambio di proprietà dei giallorossi.

Sulla pista Cavani-Bayern c’è da registrare però la smentita del giornalista della ‘Bild’ Falk, che su Twitter ha catalogato come non vere le voci sul possibile interessamento dei campioni di Germania per il ‘Matador’. Nelle scorse ore era arrivata anche la smentita ufficiale del Benfica in merito ad un’eventuale trattativa dei portoghesi per Cavani.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, Fernandez ESCLUSIVO : “Cavani e acquisto del club, vogliamo chiudere subito” – VIDEO CM.IT

Calciomercato, Cavani e Ibrahimovic di nuovo insieme | Doppio colpo