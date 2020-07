Calciomercato, svolta Milan | Ibrahimovic ha deciso! Tutti i dettagli

Zlatan Ibrahimovic ha deciso il proprio futuro: l’attaccante svedese rinnoverà il contratto con il Milan

Zlatan Ibrahimovic resta al Milan. L’attaccante svedese ha finalmente deciso: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il 38enne rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri. È questa la sua decisione definitiva: del contratto si parlerà nei prossimi giorni, non c’è una data, le parti potrebbero anche incontrarsi dopo l’ultima partita di campionato. La base per l’ingaggio è di quattro milioni di euro netti (Zlatan ne ha guadagnati in questa stagione tre per sei mesi), più vari bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions League per l’annata 2021-22.