Tonali vicino al trasferimento all’Inter. Operazione complessiva da 33 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto con il Brescia

Le mani dell’Inter su Sandro Tonali. Come riporta ‘Sport Mediaset’, il club nerazzurro sarebbe vicino a chiudere per il trasferimento del gioiellino del Brescia alla corte di Antonio Conte a partire della prossima stagione. Marotta avrebbe trovato l’intesa con il patron delle ‘Rondinelle’ Cellino per un prestito oneroso a 10 milioni di euro, più riscatto obbligatorio fissato tra un anno a 22-23 milioni. Un’operazione complessiva da circa 33 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite nell’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bozza d’intesa per Tonali | Tutte le cifre dell’affare

Inter, fumata bianca vicina per Tonali: i dettagli

L’Inter l’avrebbe spuntata sul Milan, che si era concretamente inserito nella trattativa negli ultimi tempi. Sarebbe rimasta invece defilata la Juventus, che non avrebbe provato l’affondo per controbattere all’ultima proposta dei nerazzurri. Tra l’Inter e Tonali ci sarebbe invece una bozza d’intesa per un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi: le cifre dell’affare | Suning si è già informato